Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Bargeld bei Straßenraub erbeutet - Kripo bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (07.11.2023), gegen 10:15 Uhr, kam es vor einer Bankfiliale an der Rheinallee in Bad Godesberg zu einem Straßenraub. Nach bisherigem Sachstand wurde der 38-jährige Geschädigte, der zur Tatzeit einen größeren Bargeldbetrag einzahlen wollte, von einem ihm unbekannten Mann mittels Pfefferspray attackiert. Der Tatverdächtige entriss ihm sodann das Kuvert mit dem Bargeld und flüchtete in Richtung der Bürgerstraße vom Tatort.

Zum Tatverdächtigen liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Etwa 25-30 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - schmale Statur - schwarze Jacke mit Kapuze auf dem Kopf - schwarze Hose - schwarze Tasche in der Hand.

Der 38-Jährige wurde bei dem Geschehen leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein 35-jähriger Mann, der der von den Zeugen genannten Täterbeschreibung entsprach, in Tatortnähe angetroffen werden. Da er wegen Trunkenheit im Verkehr per Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Beamten ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Ob der Mann den 38-Jährigen beraubt hat, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 13 übernommen. Die Ermittler bitten daher um weitere Zeugenhinweise: Wem die beschriebene Person am Dienstagmorgen in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zur Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

