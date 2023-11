Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen im gewerblichen Personen und Güterverkehr

Bonn (ots)

Am heutigen Dienstag (07.11.2023) kontrollierte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei im Rahmen der EU-weiten Kontrollaktion "ROADPOL Operation Truck & Bus". Im Bereich Bad Honnef Rottbitze standen dabei vor allem LKW und Busse im Fokus, die im gewerblichen Verkehr sowie im Güterkraftverkehr eingesetzt werden. Gegen 09:00 Uhr wurde der 57-jährige Fahrer eines LKW aus dem EU-Ausland kontrolliert. Eine Abfrage in den polizeilichen Datensystemen ergab, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle vorlagen. Da die ausstehende Geldstrafe vor Ort nicht bezahlt werden konnte, wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelhafter Ladungssicherung gefertigt. In zwei Fällen musste den Fahrzeugführern die Weiterfahrt, u.a. wegen ungesichertem Gefahrgut, untersagt werden. Ebenfalls wurden 9 Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsverstößen von LKW erhoben. In zwei Fällen mussten Kontrollberichte wegen technischer Mängel gefertigt werden.

