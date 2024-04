Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trio bricht Auto auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch;

Tatzeit:05.04.2024, 15.45 Uhr;

An einem Audi zu schaffen gemacht haben sich drei Personen am Freitag in Bocholt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 15.45 Uhr zu der Tat auf einem Parkplatz an der Straße Im Königsesch. Ob das Trio bei dem Einbruch Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Zwei von den Unbekannten im Alter von 20 bis 25 Jahren trugen dunkle Kleidung, einer eine weiße Jacke. Die Männer mit dunklem Teint und einer Größe von 1,65 Meter bis 1,70 Meter flüchteten über eine Brücke in Richtung des Aasees. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell