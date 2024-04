Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Hünting; Tatzeit: 07.04.2024, 00.20 Uhr; Gewaltsam in eine Geschäftsstelle eingebrochen sind in der Nacht zum Sonntag Unbekannte in Bocholt. Um in das Gebäude an der Straße Am Hünting zu gelangen, hebelten die Täter mutmaßlich eine Eingangstür auf. Im Inneren betraten die Einbrecher mehrere Räume. Ob sie bei der Tat Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. ...

