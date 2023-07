POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Weeze - A 57 - Rastplatz Kalbecker Forst - Pkw landet in Tankstelle - Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Düsseldorf (ots) - Montag, 17. Juli 2023, 05:50 Uhr In Kalkum erlitt am frühen Montagmorgen ein 40-jähriger Pedelecfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwerste Verletzungen, denen er wenig später in einem Düsseldorfer Krankenhaus erlag. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die ...

mehr