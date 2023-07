Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Hamminkeln - A 3 - Pkw fährt gegen Heck von Lkw - Fünf Menschen schwer verletzt - Autofahrer ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 16. Juli 2023, 05:40 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden fünf Insassen eines Pkw bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hamminkeln schwer verletzt. Das Auto war gegen das Heck eines vorausfahrenden Lkw gefahren. Die Polizei stellte fest, dass der 21-jährige Autofahrer keinen Führerschein hat. Ein Atemalkoholtest zeigte ein positives Ergebnis an.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 21-Jährige Mann aus der Slowakei mit seinem Passat auf der A 3 in Richtung Oberhausen unterwegs. Mit an Bord waren vier weitere Männer im Alter von 24 bis 29 Jahren. Aus bislang unklarer Ursache fuhr der Mann mit seinem Pkw gegen das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs. Der VW prallte in der Folge gegen die Mittelschutzplanke. Alle fünf Insassen zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die Männer wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach einem positiven Alkoholvortest wurde dem 21-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern an.

