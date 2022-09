Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 11.09.22

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt - Am Freitag, 09.09.22, um 14.10 Uhr, wurde ein 37-jährigen Mann aus Wernigerode mit seinem PKW in Bad Harzburg, Am Güterbahnhof, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen vorläufigen Wert von 0,77 Promille. Darauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Jetzt muss er mit einem Bußgeld in Höhe von 500 EUR und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Einbruchdiebstahl aus Firmenfahrzeug - In der Nacht zum 10.09.22 ereignete sich im Vienenburger Ortsteil Lengde ein Einbruch in einen VW Crafter einer Dachdeckerfirma. Dabei drangen die Täter unter Gewalteinwirkung in das Fahrzeug ein. Anschließend entwendeten sie Werkzeug aus dem Fahrzeug. Bei der Menge und dem Gewicht des Werkzeugs ist davon auszugehen, dass die Täter längere Zeit am Tatort agiert haben müssen und sie zum Abtransport ein Fahrzeug eingesetzt haben müssen. Daher ist es nicht auszuschließen, dass durch Zeugen diesbezügliche Beobachtungen gemacht worden sind. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise. I.A. Hertrampf, PHK

