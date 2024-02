Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilungen PK Varel, Betrachtungszeitraum: 09.02-11.02.2024

Varel (ots)

Am Freitag gegen 09:00 Uhr kam es im Bleichenpfad in Varel zu einem Verkehrsunfall. Der 84-Jährige Pkw-Führer beabsichtigt vorwärts in einer Parklücke einzuparken. Im Rahmen dessen führt er eine Fehlbedienung der Pedale durch. Dadurch fährt er über die Parklücke hinaus, überfährt einen Zaun, eine Grünfläche und kommt in einer Hecke zum Stehen. Des Weiteren werden zwei geparkte Pkw beschädigt. Der Führerschein wird zunächst sichergestellt.

