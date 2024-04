Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Nordvelen - 46-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Velen (ots)

Die Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle konnte durch die Polizei aufgehoben werden.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Drensteinfurt die B525 aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Gescher. In Höhe der Nordvelener Straße 161 kam sie mit ihrem Pkw in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell