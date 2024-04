Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto nach Diebstahl "radlos"

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Max-Planck-Straße;

Tatzeit: zwischen 04.04.2024, 22.00 Uhr, und 05.04.2024, 06.40 Uhr;

Vier schwarze Alufelgen erbeutet haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag bei einem Diebstahl in Gronau. Am Freitagmorgen stand ein silberfarbener Skoda aufgebockt ohne Reifen auf einem Parkplatz an der Max-Planck-Straße. Als Stützen dienten eine Stahlfelge, ein Wagenheber sowie zwei Absperrbakenfußplatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

