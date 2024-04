Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zaun fachgerecht geöffnet

Pedelec erbeutet

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 05.04.2024, zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr;

Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten Unbekannte ein Element eines Doppelstabmattenzauns. Dadurch gelangten sie in einen verschlossenen Fahrradabstellraum. Aus dem Inneren nahmen die Diebe ein rotes Pedelec des Typs Cube Nuride mit. Zu dem Geschehen an der Gronauer Straße in Gronau-Epe kam es in der Nacht zum Freitag. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

