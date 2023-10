Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus ++ Winsen - Beleidigungen und tätlicher Angriff ++ Undeloh - Scheinwerfer abmontiert

Buchholz (ots)

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, 22.10.2023, gegen 17:10 Uhr an, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Erikastraße zu einem Zimmerbrand. Die Bewohner einer Hochparterrewohnung hatten den Rauchmelder gehört und das Feuer in einem Kinderzimmer festgestellt. Nachdem erste Löschversuche fehlschlugen, verließ die fünfköpfige Familie die Wohnung und alarmierte die Retter. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Nach rund einer Stunde war der Löscheinsatz beendet.

Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar.

Winsen - Beleidigungen und tätlicher Angriff

Ein 39-jähriger Mann, der am Sonntag, 22.10.2023, mit einem Regionalzug von Lüneburg in Richtung Winsen unterwegs war, hatte bei einer Fahrkartenkontrolle gegen 17.30 Uhr zunächst Streit mit dem Kontrolleur angefangen. Als dieser einen im Zug befindlichen Polizeibeamten hinzuzog, beleidigte der 39-Jährige auch den Beamten und verweigerte weiterhin die Angabe seiner Personalien.

Am Bahnhof Winsen kam eine Streifenwagenbesatzung hinzu. Beim Aussteigen versuchte der 39-Jährige zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Bei der Ingewahrsamnahme setzte er sich massiv zur Wehr, trat und schlug nach den Beamten.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach Feststellung der Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder entlassen.

Undeloh - Scheinwerfer abmontiert

In der Zeit zwischen Samstag, 21.10.2023, 20 Uhr und Sonntag, 19:30 Uhr, haben sich Diebe an einem Audi Q5 zu schaffen gemacht. Der Wagen stand in der Straße Witten Bark. Die Täter montierten die Nebelscheinwerfer im Wert von rund 400 EUR von dem Fahrzeug ab und machten sich damit aus dem Staub.

