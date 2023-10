Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autokennzeichen gestohlen ++ Winsen- Unfallzeugen gesucht ++ Buchholz - Fahrzeugteile entwendet

Königsmoor (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18.10.2023, 19:45 Uhr, bis Donnerstag, 19.10.2023, 06:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter von einem Audi in der Baurat- Wiese-Straße in Königsmoor die Autokennzeichen WL-BH 1979 gestohlen. Das Auto war frei zugänglich geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Tostedt unter 04182/404270 entgegen.

Winsen- Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max- Plack- Straße in Winsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Bei dem Verursacher soll es sich um einen grauen Ford gehandelt haben, der beim Einparken gegen einen geparkten Seat gestoßen sei. Nach dem Zusammenstoß ist der Verursacher dann davongefahren. Es gibt Hinweise darauf, dass mehrere Personen den Vorfall gesehen haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Winsen (04171/7960) in Verbindung zu setzen.

Buchholz - Fahrzeugteile entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 18.10.2023 auf Donnerstag, 19.10.2023, mehrere Autos im Landkreis aufgebrochen und hohen Schaden angerichtet. In Buchholz wurden im Zuckerkamp zwei BMW aufgebrochen und hochwertige Bedienelemte, wie Lenkräder und Multi-Media-Systeme gestohlen. In Asendorf, Am Mühlenbach, ist ein sogenannter Werkstattwagen aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen worden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Buchholz unter 04181/2850.

