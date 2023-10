Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 20.10.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 22.10.2023 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 02:15 Uhr kam es zu einem Unfall in der Hamburger Straße. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer verlor hinter dem Kreisverkehr die Kontrolle über den Pkw, geriet zunächst in den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem Baum am Straßenrand. Der Fahrer sowie der Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeuginsassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Kakenstorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Sonntagnacht kurz vor 1 Uhr bei dem 62- jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Er pustete 0,84 Promille, sodass gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Buchholz - Pflichtversicherung für E-Scooter

Wer mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren möchte, muss für diesen grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung abschließen und dies mit einem Versicherungskennzeichen auf dem E-Scooter kenntlich machen. Am Wochenende wurden gleich mehrere Personen ohne ein solches Kennzeichen kontrolliert. Eine Versicherung für die Fahrzeuge bestand nicht. Es wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Die Polizei bittet alle Bürger/innen, sich vor der Anschaffung von sog. Elektrokleinstfahrzeugen, über die rechtlichen Voraussetzungen zu informieren.

Sprötze/ Regesbostel - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Lönsweg in Sprötze versuchten Täter im Zeitraum vom 18. August bis Freitagnachmittag sich in einem Wochenendhaus zu bereichern. Dafür wurde die Haustür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Vermutlich ohne Diebesgut flüchtete die Täterschaft über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. In Regesbostel, auf dem Kamp, waren die Täter etwas erfolgreicher. Sie hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses am Freitagabend gegen 20:18 Uhr auf und durchsuchten das Objekt. Mit einem Kaffeevollautomaten und Bargeld verließen die Täter auf demselben Weg wieder das Einfamilienhaus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Hanstedt - Einbruch in einen Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Schiebetür eines am Straßenrand (Hofkoppel) geparkten Transporters aufgebrochen. Zum Glück befand sich kein hochwertiges Werkzeug auf der Ladefläche des Transporters, sodass die Täterschaft vermutlich ohne Diebesgut wieder abziehen musste. Auch hier werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Seevetal- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, um 03.25 Uhr, wurde in Horst eine 33-jährige Frau mit ihrem Pkw unter dem Einfluss von Alkohol kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille, somit besteht der Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neu Wulmstorf - Diebstahl von Pkw

Am Samstag, um 18.25 Uhr, sahen die Eigentümer eines Pkw Hyundai Tucson in der Schillerstraße aus dem Fenster ihres Mehrfamilienhauses und mussten beobachten, wie ihr Pkw in diesem Moment entwendet wurde. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug mit den Kennzeichen WL-DG 115 verlief erfolglos.

Seevetal - Diebstahl aus und an Pkw

In der Nacht zu Samstag wurde in Horst, in der Schulheide, das Dreiecksfenster eines BMW 5er XDrive eingeschlagen. Die Täter gelangten so in das Fahrzeug und bauten diverse Teile wie Lenkrad, Fahrzeugfront und Lichtmaschine aus dem Fahrzeug aus. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 entgegen.

Winsen (Luhe) und Brackel - Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am Freitagmorgen kam es auf der Benzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte ein 37-jähriger Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob die beiden vor ihm fahrenden PKW aufeinander. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht und die PKW wurden abgeschleppt.

Am Freitagabend kam ein 27-jähriger PKW Führer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab und touchiert ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich glücklicherweise dabei nicht. Auch der PKW war noch fahrbereit.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall

Am Samstagabend will eine 24-jährige Fahrzeugführerin von ihrem Grundstück auf den Tönnhäuser Weg einbiegen. Dabei übersieht sie den PKW des dort fahrenden 21-jährigen Mannes und kollidiert mit diesem. Aufgrund des Aufpralls wird der PKW der 24-jährigen gegen einen weiteren, am Fahrbahnrand geparkten PKW geschleudert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000EUR, verletzt wurde niemand.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfallflucht mit Alkoholeinfluss

Beim Parkvorgang beschädigte ein 55-jähriger Mann einen anderen PKW. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und schließlich durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht.

