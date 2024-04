Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 28.03.2024, gegen 10.30 Uhr;

Nur wenige Minuten wurde der schwarze Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ochtruper Straße in Gronau abgestellt. In dieser kurzen Zeit kam es am Donnerstag, den 28.03.2024, gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Wagen beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein erster Ermittlungsansatz bestätigte sich nicht, sodass die Polizei nun nach Zeugen sucht. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell