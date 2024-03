POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Durch Kellerfenster eingedrungen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Nordstraße; Tatzeit: 16.03.2024, zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr; An der Nordstraße in Gronau haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag an zwei dort geparkten Autos Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) ...

