Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alarm vertreibt Einbrecher

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Olympiaweg;

Tatzeit: 15.03.2024, 21.20 Uhr;

Unbekannte wollten am Freitagabend in Gronau in ein Kirchengebäude eindringen. Als die Täter sich gewaltsam an der Tür zu schaffen machten, lösten sie einen Alarm aus. Der Tatort liegt am Olympiaweg, wo sich das Geschehen gegen 21.30 Uhr abgespielt hat. Nach ersten Erkenntnissen ergriffen die Einbrecher ohne Beute die Flucht. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell