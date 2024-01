Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hundehalter gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Polizei sucht einen Hundehalter, der nach den derzeitigen Erkenntnissen am vergangenen Freitag gegen 16.55 Uhr mit einer anderen Hundehalterin in Streit geraten war und daraufhin die Ahnserin geschlagen hatte.

Die Beteiligten begegneten sich auf ihren Spaziergängen mit den jeweiligen Hunden auf den Feldern an der Straße "An der Kornmasch" in Bückeburg. Die 38jährige Frau war in Begleitung von drei Kindern unterwegs, wobei der Hund der Ahnserin und der Hund des bislang unbekannten Mannes aneinandergeraten sind.

Nachdem die Ahnserin glaubte, dass der Mann nach ihrem Hund getreten hatte, wollte sie den Unbekannten zur Rede stellen, der jedoch unvermittelt mit der Hand gegen den Kopf der Frau schlug, die dadurch leicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Geschädigten ging der Mann anschließend über die Felder in Richtung Bückeburger Bahnhof. Ein anwesender unbeteiligter Zeuge hat die Tathandlung bestätigt.

Die Polizei Bückeburg bittet um Hinweise bezüglich der Identität des unbekannten Hundehalters.

Personenbeschreibung:

Der ca. 50 Jahre alte Mann weist bei einer geschätzten Körpergröße von 185 cm eine schlanke Statur auf. Bekleidet war die Person mit einer grünen Jacke, grünen Gummistiefeln und einer dunklen Mütze. Einen dunklen Rucksack trug der Mann vor dem Oberkörper.

Seinen Hund, einen kleinen Terrier mit gelocktem, goldbraunem Fell mit schwarzen Punkten, führte der Mann an einer gelben Hundeleine.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell