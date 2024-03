Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mast drohte nach Unfall umzustürzen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Rappers Kölke;

Unfallzeit: 15.03.2024, zwischen 09.00 Uhr und 16.30 Uhr;

Gegen einen Telefonmast gefahren ist ein Unbekannter am Freitag in Borken. Zu dem Unfall kam es zwischen 09.00 Uhr und 16.30 Uhr im Außenbereich an der Straße Rappers Kölke in der Bauerschaft Hoxfeld kurz vor der Einmündung zum Dännendiek. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Kräfte der örtlichen Feuerwehr brachten den nicht mehr standsicheren und erheblich beschädigten Mast zu Boden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell