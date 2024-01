Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Zeugensuche nach Einbruch in eine Wohnung

Hamminkeln (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hebelte in den frühen Morgenstunden des Dienstags gegen 04:40 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Hamminkeln- Ringenberg auf und verschaffte sich im weiteren Verlauf Zugang zu einer dortigen Wohnung.

Dort weckte der Täter unbeabsichtigt eine 61- jährige Frau, woraufhin er zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.

Der Täter wird als ca. 170 cm groß, schlank und bekleidet mit einem grauen Kaputzenpullover beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd

