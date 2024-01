POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Dinslaken (ots) - Am Dienstagmorgen um 03.55 Uhr lösten ein oder mehrere Einbrecher den akustischen Alarm eines Internetcafés an der Duisburger Straße 26 in Dinslaken aus. Zuvor hatten der oder die Täter ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Der Alarm schlug den oder die Täter jedoch in die Flucht, so dass der Innenraum nicht betreten wurde. Die Kriminalpolizei ...

mehr