POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Internetcafé löst Alarm aus. Zeugensuche.

Dinslaken (ots) - Am Montagvormittag, den 08.01.2024, gegen 9 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Voerde die Boltraystraße in Richtung Mehrstraße. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in die Boltraystraße einzubiegen und kam dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw des Voerders überschlug sich ...

