Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Rennradfahrer gestreift

Südlohn-Oeding (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Winterswyker Straße (L 558);

Unfallzeit: 14.03.2024, 12.35 Uhr;

Mit einem eingeklappten Außenspiegel in Richtung Gescher weitergefahren ist am Donnerstagmittag der Fahrer eines silberfarbenen Familienfahrzeugs mit Borkener Kennzeichen. Zuvor hatte dieser gehupt und dann einen Rennradfahrer gestreift. Beide Verkehrsteilnehmer waren aus Richtung Winterswijk kommend in Richtung Gescher unterwegs. Zu dem Geschehen unweit der Staatsgrenze kam es auf der Landesstraße 558 (Winterswyker Straße) in Südlohn-Oeding gegen 12.35 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell