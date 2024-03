POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Einbrüche in Wohnhäuser

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Kivitstegge, Parkplatz des Berufskollegs; Unfallzeit: 14.03.2024, zwischen 13.00 Uhr und 14.15 Uhr; Einen weißen Wagen angefahren hat ein Unbekannter am Donnerstag in Ahaus. Der Dacia stand zwischen 13.00 Uhr und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz am Berufskolleg an der Kivitstegge, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Das ...

