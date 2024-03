Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Paul-Schneider-Weg;

Unfallzeit: 14.03.2024, zwischen 9.00 Uhr und 12.45 Uhr;

Einen parkenden Pkw beschädigt und davongefahren ist ein Unbekannter in Bocholt. Eine Bocholterin bemerkte den Schaden an dem grauen VW, als sie zu ihrem Wagen am Paul-Schneider-Weg zurückkehrte. Dort hatte sie ihn am Donnerstagmorgen abgestellt. Zu dem Verkehrsunfall kam es zwischen 9.00 Uhr und 12.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

