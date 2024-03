Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Toilettenkabine und Müllcontainer brennen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eisenbahnweg/Klosterstiege und Zollstraße;

Tatzeit: 14.03.2024, 04.20 Uhr;

Lediglich plastifiziere Kunststoffmasse blieb nach einem Brand in Gronau zurück. Unbekannte hatten eine mobile Toilettenkabine mutmaßlich in Brand gesetzt. Das Geschehen rief Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 04.20 Uhr auf den Plan. Wenige Minuten zuvor hatte die Feuerwehr bereit einen Brand an der Zollstraße gelöscht. Dort stand ein Müllcontainer in Flammen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell