Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger übersehen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Grabenstraße;

Unfallzeit: 13.03.2024, 12.25 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn wurde ein Fußgänger leicht verletzt. Der 63-jährige Mann aus Haltern am See überquerte die Straße Pfeifenofen bei grüner Ampel in Richtung Mühlenstraße. Zeitgleich befuhr ein Autofahrer die Grabenstraße aus Richtung Mühlenstraße und bog ebenfalls bei Grünlicht nach links auf den Pfeifenofen ab. Dabei übersah der 47-jährige Stadtlohner den Querenden und es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich der Fußgänger leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (ao)

