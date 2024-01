Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer leicht verletzt - Korrekturmeldung

Ludwigshafen (ots)

Korrekturmeldung zur Meldung "Fahrradfahrer leicht verletzt" vom 25.01.2024 (https://s.rlp.de/ZLf5m).

Das Alter der Beteiligten wurde in der Ursprungsnachricht vertauscht. Es handelt sich bei dem leichtverletzten Radfahrer um den 83-Jährigen und nicht, wie ursprünglich angegeben, um den 50-Jährigen. Bei diesem handelt es sich um den Autofahrer.

Korrigierte Meldung:

Beim Ausparken erfasste am Mittwochmorgen (24.01.2024), ein 50-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einen 83-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand außerdem ein Sachschaden von mindestens 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell