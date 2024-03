POL-BOR: Vreden - Pkw und Pedelec kollidieren

Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 11.03.2024, zwischen 06.20 Uhr und 16.45 Uhr; Unbekannte haben in einem Verbrauchermarkt in Heek ein Portemonnaie aus einer Handtasche gestohlen. Die Geschädigte hatte diese in ihrer Handtasche verstaut gehabt, die wiederum im Einkaufswagen stand. Zu der Tat kam es am Montag zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr in einem Geschäft an der Straße Stroot. Hinweise erbittet die Kripo ...

mehr