POL-BOR: Raesfeld - Pkw und Pedelec kollidieren

Borken (ots) - Tatort: Borken, Am Vennehof; Tatzeit: 12.03.2024, zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr; Aus der Jackentasche gezogen hat ein Unbekannter am Dienstag in Borken das Portemonnaie einer Frau. Diese hatte sich in einem Geschäft innerhalb des Einkaufszentrums Vennehof aufgehalten, wo es zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr zu der Tat kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die ...

mehr