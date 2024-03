Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallflucht auf dem Volbertskamp

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Volbertskamp;

Unfallort: 12.03.2024, 13.15 Uhr;

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstagnachmittag beim Vorbeifahren einen Fiat Ducato auf dem Volbertskamp. Am geparkten Transporter entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell