POL-BOR: Rhede - Telefonbetrug verfängt

Ein Mann aus Rhede ist am Dienstag einem Betrug zum Opfer gefallen. Genau 37.500 Euro habe er angeblich gewonnen, behauptete eine Unbekannte am Telefon. Um den Geldbetrag zu erhalten, müsse der vermeintliche Gewinner allerdings in Vorleistung gehen. Dieser Forderung ging der Mann nach, kaufte Prepaid-Karten im Wert von 1.000 Euro und gab die Codes durch. Doch damit nicht genug: Weil die Masche erfolgreich war, behauptete die Anruferin in einem erneuten Telefonat, dass sich der Gewinn erhöht habe. Der Mann solle nun weitere Karten im Wert von 2.000 Euro kaufen. Das weckte schließlich das Misstrauen des Rheders und er wandte sich an die Polizei.

Die Vorgehensweise der Täter folgt einem bekannten Muster. Die Polizei erneuert ihre Warnung, auf derartige Anrufe einzugehen. Weitere Informationen zum Betrug mit Gewinnversprechen finden Sie auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/. (ao)

