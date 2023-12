Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 4. Dezember zwischen 7.50 Uhr und 7.55 Uhr fuhr ein 16-jähriger Radfahrer den Fahrradweg in Richtung Rathaus. Gleichzeitig fuhr eine bislang Unbekannte mit ihrem PKW die Kirchstraße in Richtung Leer und beabsichtigte nach rechts auf den Parkplatz der dortigen Kirche abzubiegen. Dabei übersah sie den 16-Jährigen. Der junge Radfahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch wobei sein Pedelec beschädigt wurde und nicht mehr fahrbar war. Die Autofahrerin hielt kurz an, erkundigte sich, ob alles in Ordnung ist und setzte anschließend ihre Fahrt fort. Die Fahrerin bzw. Hinweise zur Unbekannten nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell