Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Lebensgefahr; Jugendlicher klettert auf Güterwagon und erleidet Stromschlag

Niesky (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Niesky zu einem bedauerlichen Bahnbetriebsunfall. Ein 14-Jähriger war auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert. Anschließend kam er vermutlich mit der stromführenden Oberleitung in Berührung. Dabei erlitt er einen Stromüberschlag und verletzte sich schwer. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus nach Dresden gebracht.

Gegen 15:45 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf über den Unfall verständigt. Kurze Zeit später trafen Streifen am Bahnhof Niesky ein. Vor Ort wurde der Jugendliche bereits von Rettungskräften versorgt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Jedes unzulässige Verhalten auf dem Bahngebiet birgt Gefahren, die mitunter sogar tödlich enden können.

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/02_Bahnstrom/bahnstrom_node.html

