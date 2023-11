Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Hinter Gittern sitzt seit gestern Abend ein 29-jähriger Pole. Der Mann wurde von einer Streife der Bundespolizei in Görlitz kontrol-liert. Bei der Überprüfung seiner Personalien kamen zwei Haftbefehle ans Licht. Zum einen wurde der Pole mit einem Haftbefehl, ausgestellt durch das Amtsgericht Vechta wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gesucht. Zum anderen schuldete er der Justizkasse noch 1777,00 Euro Strafe. Er war vor über vier Jahren vom Amtsgericht Osn-abrück wegen Diebstahls verurteilt worden. Der 29-Jährige kam später in die Justizvollzugsanstalt. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde bei der Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein 32-Jähriger Pole festgenommen. Der Mann tauchte auf der Fahndungsliste auf und wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Unterschlagung von der Staatsanwaltschaft Landshut gesucht. Der 32-Jährige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell