Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw kam von Fahrbahn ab

Haren (ots)

Heute kam es auf der Landegger Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 38-Jähriger war gegen 7.50 Uhr in ihrem Hyundai in Richtung Niederlangen unterwegs. In einer dortigen Linkskurve kam sie mit dem Pkw nach rechts von Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin wurden mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell