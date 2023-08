POL-NOM: Diebstahl einer Rüttelplatte

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE,(HINTER PARPLATZ SPIELHALLE) Freitag, der 28.07.2023, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die Heckklappe des PKW einer 42 jährigen durch einen Kratzer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 EUR. Eine Strafanzeige wurde gestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

