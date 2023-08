POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots) - BODENFELDE, (go), HAFENSTRASSE, (NÄHE PARKPLATZ), Sonntag, der 06.08.2023, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten eine Handtasche von einer Bank an der Weser, die zuvor dort vergessen wurde. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 120 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. ...

