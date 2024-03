POL-BOR: Ahaus - Mögliches Diebesgut sichergestellt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Barloer Weg 125; Tatzeit: 13.03.2024, gegen 13.20 Uhr; Als er seinen Kaffee ausgetrunken hatte, bemerkte ein Mann gestern in einem Café in Bocholt, dass seine Geldbörse fehlte. Der 55-jährige Rheder hatte kurz zuvor in der Örtlichkeit an der Barloer Straße gezahlt und sein Portemonnaie dann in die Jackentasche gesteckt. Aus dieser haben Unbekannte es gegen 13.20 Uhr unbemerkt ...

