POL-FR: Bad Säckingen: Gasaustritt verursacht Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 22.10.2023 wurde in der Zeit zwischen 04:20 Uhr und 04:35 Uhr in Todtmoos in der Kirchbergstraße ein Streifenwagen beschädigt. Gegen 03:50 Uhr wurde in der Kirchbergstraße in Todtmoos eine randalierende Personengruppe gemeldet. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie eine lautstarke Gruppe im Alter zwischen 19 und 43 Jahren fest. Nach bisherigem Kenntnisstand klebte eine bislang ...

