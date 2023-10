Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.10.2023 wurde in der Zeit zwischen 04:20 Uhr und 04:35 Uhr in Todtmoos in der Kirchbergstraße ein Streifenwagen beschädigt.

Gegen 03:50 Uhr wurde in der Kirchbergstraße in Todtmoos eine randalierende Personengruppe gemeldet. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie eine lautstarke Gruppe im Alter zwischen 19 und 43 Jahren fest. Nach bisherigem Kenntnisstand klebte eine bislang unbekannte Person mehrere Aufkleber auf den Streifenwagen der Beamten vor Ort und zerkratzte ihn im Bereich der Fahrerseite. Der Sachschaden ließ sich bislang nicht beziffern.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07761 934-0 zu melden.

