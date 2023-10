Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl: Diebstahl von Diesel aus Transporter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

FREIBURG BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Eichstetten am Kaiserstuhl: Im Zeitraum von Samstag 21.10.2023, 06:00 Uhr und Sonntag 22.10.2023, 12:00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Mercedes Sprinter, welcher auf einem Parkplatz in den Bruckmatten in Eichstetten geparkt war, 200l Dieselkraftstoff.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Breisach (Tel.: 07663/ 6053) entgegen. Außerhalb der üblichen Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667/ 91170) Hinweise entgegen.

lf

