Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verdacht auf Brandstiftung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

FREIBURG BREISGAU- HOCHSCHWARZWALD

Freiburg: Am 23.10.2023, gegen 00:55 Uhr meldete ein Passant ein brennendes Fahrzeug auf dem Park and Ride Parkplatz an der Paduaallee. Die Flammen des in Brand stehenden Pkw schlugen auf einen nebenstehenden Pkw über, beide Pkw brannten daraufhin vollständig aus. Weiter wurde ein drittes nebenstehendes Kfz durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40000EUR.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei (Tel.: 0761/ 882- 2880) in Verbindung zu setzen.

lf

