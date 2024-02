Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Autofahrer überschlägt sich und flüchtet zu Fuß

Völklingen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es in der Bismarckstraße vor dem Anwesen Nr. 114 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen VW Scirocco die Bismarckstraße in Richtung Bous und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten PKW zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Scirocco und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem verunfallten PKW befreien und flüchtete zu Fuß in Richtung Bous. Hinweise zu dem Unfall erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

