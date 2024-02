POL-VK: Trunkenheitsfahrt durch Völklingen-Wehrden

Riegelsberg (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in der Riegelsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Zweiradfahrer. Nachdem ein 56-jähriger Mann mit seinem PKW nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, fuhr ihm ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad aus Unachtsamkeit in die Fahrzeugseite und kam zu Fall. Dabei wurde er schwer verletzt (Verdacht auf Unterschenkelfraktur). ...

