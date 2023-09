POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec entwendet - Diebstahl von Baustelle - Unfallflucht - Einbruch in Werkstatt

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Einbruch in Werkstatt

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über das Wochenende eine bislang unbekannte Person in eine Werkstatt in der Alten Heidenheimer Straße eingebrochen ist. Der Unbekannte gelang über eine Terrassentür in die Räumlichkeiten. In einem Büroraum wurde anschließend ein Metallschrank aufgehebelt und Bargeld im Wert von etwa 80 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein VW, der auf einem Kundenparkplatz in der Straße In der Au geparkt war, wurde am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Baustelle

Ein bislang unbekannter Dieb brach zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 06:45 Uhr, einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Eutighofer Straße auf, ohne daraus etwas zu entwenden. Weiterhin wurde versucht zwei weitere Container aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Letztendlich wurde noch ein Lagercontainer aufgebrochen und daraus diverse Starkstromkabel sowie ein sogenannter Pistolenrüttler entwendet. Weiterhin wurden von der Baustelle noch weitere, in Betrieb befindliche Kabel ausgesteckt und ebenfalls gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2000 Euro, der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

Ein, mit einem Stahlschloss gesichertes Pedelec der Marke Husqvarna Light Cross LC2 Allroad wurde am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof entwendet. Das Rad hat einen Wert von etwa 1700 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

