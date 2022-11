LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus

Nordhausen (ots) - Hilfesuchend wandte sich gestern Nachmittag ein junger Mann an die Polizei in Nordhausen. Der 19-jährige erschien auf der Wache und gab an sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon in Haft befinden zu müssen. Er habe jedoch heute Morgen verschlafen und somit seinen Haftantritt verpasst. Geld für einen Zug zur Haftanstalt habe er auch nicht mehr. Nach ein paar Telefonaten der hilfsbereiten Polizisten, ...

