Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg grenzüberschreitendes Polizeiteam; 26-jähriger Franzose auf der Bundesautobahn A 40 verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Mittwoch, 24. Mai 2023 um 11:30 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam der Bundespolizei und niederländischen Politie einen 26-jährigen Franzosen als Beifahrer in einem in Frankreich zugelassenen Personenkraftwagen. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die französischen Behörden den Reisenden mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen illegalem Handel mit Drogen suchte. Hiernach muss der Mann noch eine vierjährige Haftstrafe in Frankreich verbüßen. Das grenzüberschreitende Polizeiteam verhaftete den Mann vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf wurde eine Festhalteanordnung erlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Franzose dem Haftrichter beim Amtsgericht Krefeld zwecks Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell