Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl eines E-Bikes in Großrosseln-Emmersweiler mit Feststellung des Tatverdächtigen

Großrosseln-Emmersweiler (ots)

Am 24.02.2024, gegen 12:00 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Völklingen die telefonische Mitteilung eines Mannes, wonach dieser einen Mann verfolge, der soeben versucht habe, sein E-Bike aus der heimischen Garage in der Emmersweilerstraße in 66352 Großrosseln zu entwenden. Durch die unverzüglich ausgerückten Beamten konnten sowohl der Anrufer, als auch der Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe zur französischen Grenze angetroffen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 22-jährigen französischen Staatsbürger. Dieser führte keinerlei Ausweispapiere mit sich und wurde zwecks Feststellung seiner Identität zur PI Völklingen verbracht. Nach zweifelsfreier Feststellung seiner Personalien wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wieder entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

