Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ertappter Dieb flüchtet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: 13.03.2024, 14.30 Uhr;

Einen Fahrradakku erbeutet hat am Mittwoch mutmaßlich ein Unbekannter in Gronau. Als der Geschädigte gegen 14.30 Uhr zu seinem Pedelec kam, sah er einen circa 35 bis 45 Jahre alten Mann mit hellem, kurzem Haar und einem Dreitagebart, der sich an seinem Rad zu schaffen machte. Mit einem Hebelwerkzeug hatte der Täter den Stromspeicher bereits gelöst gehabt, als es zu einer Rangelei mit anschließender Flucht kam. Die Beute sowie ein Rucksack blieben dabei zurück. Von einem Fahrradabstellplatz an der Konrad-Adenauer-Straße ging es in Richtung Hohe Straße und weiter zur Enscheder Straße. Dort verlor sich die Spur des mit einer schwarzen Hose, einem hellen Hoody sowie einer Baseball-Cap bekleideten Flüchtigen. Als der Verfolger zu seiner Fietse zurückkehrte, waren der Akku und der Rucksack weg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell